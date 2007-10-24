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Бенфика - Селтик

24.10.2007, Среда, 22:45 мск Лига Чемпионов, 3 тур Бенфика - Селтик
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 6 4 1 1 12:5 +7 13
2. Селтик 6 3 0 3 5:6 -1 9
3. Бенфика 6 2 1 3 5:6 -1 7
4. Шахтер Дн 6 2 0 4 6:11 -5 6
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