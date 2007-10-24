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Расписание матчей
Вердер - Лацио
Вердер - Лацио: обзор матча 24 октября 2007
Вердер
24.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
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Статистика матча Вердер - Лацио
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
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Лацио
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