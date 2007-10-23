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Расписание матчей
Севилья - ФКСБ
Севилья - ФКСБ: обзор матча 23 октября 2007
Севилья
23.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
ФКСБ
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Статистика матча Севилья - ФКСБ
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Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
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1 : 0
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4 : 1
24.10.2026
Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
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