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Расписание матчей
Динамо К - Манчестер Юнайтед
Динамо К - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 октября 2007
Динамо К
23.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо К - Манчестер Юнайтед
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Помощники судьи:
Габор Эрош и Тибор Вомош
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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Динамо К
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
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