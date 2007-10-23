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Рейнджерс - Барселона

23.10.2007, Вторник, 22:45 мск Лига Чемпионов, 3 тур Рейнджерс - Барселона
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 12:3 +9 14
2. Лион 6 3 1 2 11:10 +1 10
3. Рейнджерс 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Штутгарт 6 1 0 5 7:15 -8 3
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