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Расписание матчей
Штутгарт - Лион
Штутгарт - Лион: обзор матча 23 октября 2007
Штутгарт
23.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лион
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Статистика матча Штутгарт - Лион
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0
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Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
Лион
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22.10.2026
Лион
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