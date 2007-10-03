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Расписание матчей
Лацио - Реал
Лацио - Реал: обзор матча 03 октября 2007
Лацио
03.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
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РБ Лейпциг
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