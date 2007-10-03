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Русенборг - Шальке-04

03.10.2007, Среда, 22:45 мск Лига Чемпионов, 2 тур Русенборг - Шальке-04
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 3 3 0 9:2 +7 12
2. Шальке-04 6 2 2 2 5:4 +1 8
3. Русенборг 6 2 1 3 6:10 -4 7
4. Валенсия 6 1 2 3 2:6 -4 5
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