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Расписание матчей
ЦСКА - Фенербахче
ЦСКА - Фенербахче: обзор матча 02 октября 2007
ЦСКА
02.10.2007, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча ЦСКА - Фенербахче
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0
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0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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01.11.2026
ЦСКА
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ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Турция. Суперлига, 12 тур
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21.11.2026
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Турция. Суперлига, 11 тур
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04.11.2026
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1 : 2
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Турция. Суперлига, 9 тур
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2 : 1
26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
РЖД-Арена
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