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Расписание матчей
Динамо К - Спортинг
Динамо К - Спортинг: обзор матча 02 октября 2007
Динамо К
02.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
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Матчи команд
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- : -
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02.11.2026
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Информация о матче
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