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Фенербахче - Интер

19.09.2007, Среда, 22:45 мск Лига Чемпионов, 1 тур Фенербахче - Интер
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 5 0 1 12:4 +8 15
2. Фенербахче 6 3 2 1 8:6 +2 11
3. ПСВ 6 2 1 3 3:6 -3 7
4. ЦСКА 6 0 1 5 7:14 -7 1
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