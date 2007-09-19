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Судьи
Главный судья:
Алан Хаммер (Люксембург)

Рома - Динамо

19.09.2007, Среда, 22:45 мск Лига Чемпионов, 1 тур Рома - Динамо
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 5 1 0 13:4 +9 16
2. Рома 6 3 2 1 11:6 +5 11
3. Спортинг 6 2 1 3 9:8 +1 7
4. Динамо К 6 0 0 6 4:19 -15 0
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