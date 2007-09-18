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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Англия)
Помощники:
Дэррен Канн, Филип Шарп (оба Англия)

Реал - Вердер

18.09.2007, Вторник, 22:45 мск Лига Чемпионов, 1 тур Реал - Вердер
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 3 2 1 13:9 +4 11
2. Олимпиакос 6 3 2 1 11:7 +4 11
3. Вердер 6 2 0 4 8:13 -5 6
4. Лацио 6 1 2 3 8:11 -3 5
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