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Рубин-2 - Зенит-Ижевск

11.10.2011, Вторник, 16:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Рубин-2 - Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
26 тур
5 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Рубин-2
1 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Рубин-2 1:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 39 25 9 5 67:25 +42 84
2. Уфа 39 24 12 3 52:19 +33 84
3. Волга Ул 39 22 7 10 54:31 +23 73
4. 39 19 8 12 61:36 +25 65
5. Челябинск 39 17 13 9 42:28 +14 64
6. Тюмень 39 17 12 10 52:35 +17 63
7. 39 14 16 9 57:45 +12 58
8. Сызрань-2003 39 13 10 16 42:48 -6 49
9. Химик Дз 39 13 9 17 41:52 -11 48
10. Зенит Иж 39 12 10 17 50:52 -2 46
11. 39 12 5 22 44:65 -21 41
12. Рубин-2 39 7 8 24 32:57 -25 29
13. Динамо Кр 39 5 11 23 23:64 -41 26
14. Носта 39 3 10 26 19:79 -60 19
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