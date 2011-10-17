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Рязань - Авангард

17.10.2011, Понедельник, 16:00 мск Рязань, стадион ЦСК Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 28 тур Звезда Рз - Авангард
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
14 тур
13 июля, среда 18:30 Авангард 1:0 Рязань
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Рязань 3:2 Авангард
Россия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
1 июля, четверг 19:00 Рязань 0:2 Авангард
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
23 тур
24 августа, понедельник 18:00 Рязань 0:1 Авангард
7 тур
25 мая, понедельник 18:30 Авангард 3:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Салют 39 25 8 6 78:31 +47 83
2. Авангард Кур 39 21 7 11 62:36 +26 70
3. Витязь 39 18 8 13 58:59 -1 62
4. 39 17 8 14 51:50 +1 59
5. Локомотив Лс 39 16 10 13 47:41 +6 58
6. 39 16 10 13 43:38 +5 58
7. Металлург Лп 39 16 8 15 55:53 +2 56
8. Орел 39 14 11 14 52:60 -8 53
9. Калуга 39 14 10 15 37:41 -4 52
10. Сокол 39 13 13 13 56:55 +1 52
11. 39 11 10 18 46:58 -12 43
12. Рязань 39 11 9 19 44:60 -16 42
13. Подолье 39 9 8 22 33:56 -23 35
14. Зенит Пз 39 8 8 23 22:46 -24 32
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