Металлург Л - Калуга

|14 тур
|13 июля, среда
|18:30
|Калуга
|3:2
|Металлург Л
|2 тур
|26 апреля, вторник
|00:00
|Металлург Л
|0:0
|Калуга
|14 тур
|13 июля, среда
|18:30
|Калуга
|3:2
|Металлург Л
|2 тур
|26 апреля, вторник
|00:00
|Металлург Л
|0:0
|Калуга
|27 тур
|12 октября, вторник
|18:00
|Металлург Л
|4:1
|Калуга
|13 тур
|22 июля, четверг
|18:30
|Калуга
|1:2
|Металлург Л
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Салют
|39
|25
|8
|6
|78:31
|+47
|83
|2.
|Авангард Кур
|39
|21
|7
|11
|62:36
|+26
|70
|3.
|Витязь
|39
|18
|8
|13
|58:59
|-1
|62
|4.
|39
|17
|8
|14
|51:50
|+1
|59
|5.
|Локомотив Лс
|39
|16
|10
|13
|47:41
|+6
|58
|6.
|39
|16
|10
|13
|43:38
|+5
|58
|7.
|Металлург Лп
|39
|16
|8
|15
|55:53
|+2
|56
|8.
|Орел
|39
|14
|11
|14
|52:60
|-8
|53
|9.
|Калуга
|39
|14
|10
|15
|37:41
|-4
|52
|10.
|Сокол
|39
|13
|13
|13
|56:55
|+1
|52
|11.
|39
|11
|10
|18
|46:58
|-12
|43
|12.
|Рязань
|39
|11
|9
|19
|44:60
|-16
|42
|13.
|Подолье
|39
|9
|8
|22
|33:56
|-23
|35
|14.
|Зенит Пз
|39
|8
|8
|23
|22:46
|-24
|32