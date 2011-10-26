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Псков-747 - Волга

26.10.2011, Среда, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 37 тур Псков-747 - Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
21 тур
9 августа, вторник 18:30 Волга 2:0 Псков-747
5 тур
9 мая, понедельник 00:00 Псков-747 3:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
20 тур
7 августа, суббота 19:00 Волга 1:0 Псков-747
4 тур
3 мая, понедельник 18:30 Псков-747 1:0 Волга
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
9 июня, среда 18:30 Псков-747 1:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
29 тур
10 сентября, четверг 00:00 Волга 2:1 Псков-747
9 тур
29 мая, пятница 14:00 Псков-747 0:1 Волга
Россия. Кубок (2009/2010)
1/64 финала
5 июня, пятница 00:00 Волга 1:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 45 27 12 6 80:27 +53 93
2. Спартак Кс 45 26 11 8 62:30 +32 89
3. Текстильщик Ив 45 26 11 8 68:26 +42 89
4. ЦРФСО 45 24 12 9 77:36 +41 84
5. 45 24 9 12 71:44 +27 81
6. Волга Тв 45 22 11 12 60:35 +25 77
7. Псков-747 45 21 10 14 61:52 +9 73
8. Череповец 45 20 7 18 51:49 +2 67
9. 45 16 16 13 54:47 +7 64
10. 45 15 15 15 62:63 -1 60
11. 45 15 7 23 62:76 -14 52
12. Карелия 45 13 10 22 57:83 -26 49
13. Сатурн 45 13 9 23 53:78 -25 48
14. 45 6 11 28 33:72 -39 29
15. Знамя Труда 45 4 9 32 29:99 -70 21
16. 45 4 8 33 26:89 -63 20
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