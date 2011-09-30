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Текстильщик - Волга

30.09.2011, Пятница, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 32 тур Текстильщик - Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
16 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 0:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
29 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Волга 1:0 Текстильщик
13 тур
24 июня, четверг 18:30 Текстильщик 0:2 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
27 тур
31 августа, понедельник 17:00 Текстильщик 1:3 Волга
7 тур
19 мая, вторник 18:00 Волга 1:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 45 27 12 6 80:27 +53 93
2. Спартак Кс 45 26 11 8 62:30 +32 89
3. Текстильщик Ив 45 26 11 8 68:26 +42 89
4. ЦРФСО 45 24 12 9 77:36 +41 84
5. 45 24 9 12 71:44 +27 81
6. Волга Тв 45 22 11 12 60:35 +25 77
7. Псков-747 45 21 10 14 61:52 +9 73
8. Череповец 45 20 7 18 51:49 +2 67
9. 45 16 16 13 54:47 +7 64
10. 45 15 15 15 62:63 -1 60
11. 45 15 7 23 62:76 -14 52
12. Карелия 45 13 10 22 57:83 -26 49
13. Сатурн 45 13 9 23 53:78 -25 48
14. 45 6 11 28 33:72 -39 29
15. Знамя Труда 45 4 9 32 29:99 -70 21
16. 45 4 8 33 26:89 -63 20
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