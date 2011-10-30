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Ротор - Алания

30.10.2011, Воскресенье, 17:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 26 тур Ротор - Алания-Д
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Алания 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Алания 1:1 Ротор
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Ротор
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ротор 3:0 Алания
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 34 24 7 3 67:16 +51 79
2. Армавир 34 22 6 6 53:21 +32 72
3. 34 18 10 6 46:24 +22 64
4. Машук-КМВ 34 18 5 11 43:33 +10 59
5. Анжи-2 34 17 8 9 45:28 +17 59
6. Астрахань 34 17 5 12 64:49 +15 56
7. Ангушт 34 15 5 14 48:46 +2 50
8. Динамо Ст 34 15 4 15 51:41 +10 49
9. МИТОС 34 13 9 12 48:42 +6 48
10. 34 12 9 13 39:39 0 45
11. 34 11 8 15 41:59 -18 41
12. Дружба 34 10 11 13 42:44 -2 41
13. 34 10 7 17 40:51 -11 37
14. 34 10 4 20 37:56 -19 34
15. Биолог-Новокубанск 34 7 12 15 32:40 -8 33
16. 34 9 5 20 35:67 -32 32
17. Алания 34 9 3 22 29:71 -42 30
18. СКА 34 8 4 22 26:59 -33 28
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