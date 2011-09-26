МИТОС - Дружба

|5 тур
|19 мая, четверг
|00:00
|Дружба
|2:2
|МИТОС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ротор
|34
|24
|7
|3
|67:16
|+51
|79
|2.
|Армавир
|34
|22
|6
|6
|53:21
|+32
|72
|3.
|34
|18
|10
|6
|46:24
|+22
|64
|4.
|Машук-КМВ
|34
|18
|5
|11
|43:33
|+10
|59
|5.
|Анжи-2
|34
|17
|8
|9
|45:28
|+17
|59
|6.
|Астрахань
|34
|17
|5
|12
|64:49
|+15
|56
|7.
|Ангушт
|34
|15
|5
|14
|48:46
|+2
|50
|8.
|Динамо Ст
|34
|15
|4
|15
|51:41
|+10
|49
|9.
|МИТОС
|34
|13
|9
|12
|48:42
|+6
|48
|10.
|34
|12
|9
|13
|39:39
|0
|45
|11.
|34
|11
|8
|15
|41:59
|-18
|41
|12.
|Дружба
|34
|10
|11
|13
|42:44
|-2
|41
|13.
|34
|10
|7
|17
|40:51
|-11
|37
|14.
|34
|10
|4
|20
|37:56
|-19
|34
|15.
|Биолог-Новокубанск
|34
|7
|12
|15
|32:40
|-8
|33
|16.
|34
|9
|5
|20
|35:67
|-32
|32
|17.
|Алания
|34
|9
|3
|22
|29:71
|-42
|30
|18.
|СКА
|34
|8
|4
|22
|26:59
|-33
|28