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Неман - Торпедо-БелАЗ

27.11.2011, Воскресенье, 15:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Беларусь. Высшая лига, 33 тур Неман - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
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