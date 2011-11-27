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Динамо-Брест - БАТЭ

27.11.2011, Воскресенье, 15:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 33 тур Динамо-Брест - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
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