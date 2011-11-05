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Витебск - Торпедо-БелАЗ

05.11.2011, Суббота, 16:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 31 тур Витебск - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Витебск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
31 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Витебск
9 тур
11 мая, вторник 15:00 Витебск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
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