Витебск - Торпедо-БелАЗ

|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Витебск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Витебск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Витебск
|9 тур
|11 мая, вторник
|15:00
|Витебск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Витебск
|1 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|33
|18
|12
|3
|53:20
|+33
|66
|2.
|Шахтер Сл
|33
|17
|10
|6
|46:24
|+22
|61
|3.
|Гомель
|33
|13
|15
|5
|36:24
|+12
|54
|4.
|Динамо Мн
|33
|14
|7
|12
|50:43
|+7
|49
|5.
|Белшина
|33
|12
|12
|9
|41:35
|+6
|48
|6.
|Торпедо-БелАЗ
|33
|9
|14
|10
|36:41
|-5
|41
|7.
|Нафтан
|33
|10
|7
|16
|35:45
|-10
|37
|8.
|Неман
|33
|8
|13
|12
|33:45
|-12
|37
|9.
|Минск
|33
|8
|11
|14
|33:40
|-7
|35
|10.
|Динамо-Брест
|33
|8
|11
|14
|38:46
|-8
|35
|11.
|Витебск
|33
|8
|8
|17
|29:45
|-16
|32
|12.
|Днепр Мог
|33
|6
|14
|13
|29:51
|-22
|32