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Витебск - Минск

23.10.2011, Воскресенье, 16:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 29 тур Витебск - Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Витебск 1:0 Минск
6 тур
23 апреля, суббота 17:00 Минск 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Витебск 1:3 Минск
22 тур
22 августа, воскресенье 19:30 Минск 5:1 Витебск
11 тур
21 мая, пятница 15:00 Витебск 0:3 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Витебск 1:0 Минск
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Минск 0:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
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