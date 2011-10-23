Введите ваш ник на сайте

БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

23.10.2011, Воскресенье, 19:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 29 тур БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
...
  • Читайте нас: 