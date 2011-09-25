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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

25.09.2011, Воскресенье, 17:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 18 12 3 53:20 +33 66
2. Шахтер Сл 33 17 10 6 46:24 +22 61
3. Гомель 33 13 15 5 36:24 +12 54
4. Динамо Мн 33 14 7 12 50:43 +7 49
5. Белшина 33 12 12 9 41:35 +6 48
6. Торпедо-БелАЗ 33 9 14 10 36:41 -5 41
7. Нафтан 33 10 7 16 35:45 -10 37
8. Неман 33 8 13 12 33:45 -12 37
9. Минск 33 8 11 14 33:40 -7 35
10. Динамо-Брест 33 8 11 14 38:46 -8 35
11. Витебск 33 8 8 17 29:45 -16 32
12. Днепр Мог 33 6 14 13 29:51 -22 32
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