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Судьи
Главный судья:
Сергей Шебек

Динамо - Милан

06.09.2007, Четверг, 20:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Товарищеские матчи Динамо - Милан
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