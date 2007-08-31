Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Конрад Плауц (Навис)
Помощники:
Эгон Беройтер, Маркус Майр (оба - Австрия)
Делегат:
Марк Батта (Франция)

Милан - Севилья

31.08.2007, Пятница, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Суперкубок УЕФА, Финал Милан - Севилья
...
  • Читайте нас: 