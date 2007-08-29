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Динамо - Сараево

29.08.2007, Среда, 20:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Лига Чемпионов , ответный матч Динамо - Сараево
Первый матч: 1 - 0
Лига Чемпионов (2007/2008)

первый матч		 15 августа, среда 22:00 Сараево 0:1 Динамо
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