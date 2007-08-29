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Шахтер - Зальцбург

29.08.2007, Среда, 20:00 мск Донецк, стадион РСК Олимпийский Лига Чемпионов , ответный матч Шахтер - Зальцбург
Первый матч:
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