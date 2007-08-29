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Селтик - Спартак

29.08.2007, Среда, 22:45 мск Лига Чемпионов , ответный матч Селтик - Спартак
Первый матч: 1 - 1
Лига Чемпионов (2007/2008)

первый матч		 15 августа, среда 20:00 Спартак 1:1 Селтик
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