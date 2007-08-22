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Расписание матчей
Украина - Узбекистан
Украина - Узбекистан: обзор матча 22 августа 2007
Украина
22.08.2007, среда, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Узбекистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Португалия
5 : 0
23.06.2026
Узбекистан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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