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Расписание матчей
ВиОн - Зенит
ВиОн - Зенит: обзор матча 16 августа 2007
ВиОн
16.08.2007, четверг, 19:00
Кубок УЕФА
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ВиОн - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ВиОн
Кубок УЕФА
Зенит
3 : 0
30.08.2007
ВиОн
Кубок УЕФА
ВиОн
0 : 2
16.08.2007
Зенит
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Помощники судьи:
Билл Рене Хансен
Мартин Вульфф (оба - Дания)
Делегат:
Вацлав Крондл (Чехия)
Стадион:
Газпром Арена
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