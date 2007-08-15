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Судьи
Главный судья:
Кирос Вассарас (Тессалоники)
Помощники:
Димитрис Сараидарис, Кристос Еннайос (оба - Греция)
Делегат:
Бернд Хейнеманн (Германия)

Тулуза - Ливерпуль

15.08.2007, Среда, 18:30 мск Лига Чемпионов , первый матч Тулуза - Ливерпуль
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