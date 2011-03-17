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Расписание матчей
Коло-Коло - Сантос
Коло-Коло - Сантос: обзор матча 17 марта 2011
Коло-Коло
17.03.2011, четверг, 03:50
Кубок Либертадорес, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
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Статистика матча Коло-Коло - Сантос
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Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
Депортес Консепсьон
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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