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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Нетанья)
Помощники:
Шмуэль Штейф и Данни Красиков(оба-Израиль)

Сараево - Динамо

15.08.2007, Среда, 22:00 мск Лига Чемпионов , первый матч Сараево - Динамо
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