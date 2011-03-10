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Расписание матчей
Пеньяроль - ЛДУ
Пеньяроль - ЛДУ: обзор матча 10 марта 2011
Пеньяроль
10.03.2011, четверг, 01:30
Кубок Либертадорес, 3 тур
1 : 0
Завершен
ЛДУ
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Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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