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Расписание матчей
Ягуарес Чьяпас - Эмелек
Ягуарес Чьяпас - Эмелек: обзор матча 09 марта 2011
Ягуарес Чьяпас
09.03.2011, среда, 05:45
Кубок Либертадорес, 3 тур
2 : 1
Завершен
Эмелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ягуарес Чьяпас - Эмелек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ягуарес Чьяпас
Кубок Либертадорес, 5 тур
Ягуарес Чьяпас
1 : 0
07.04.2011
Интернасьонал
Кубок Либертадорес, 4 тур
Эмелек
1 : 0
17.03.2011
Ягуарес Чьяпас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Ягуарес Чьяпас
2 : 1
09.03.2011
Эмелек
Кубок Либертадорес, 2 тур
Интернасьонал
4 : 0
24.02.2011
Ягуарес Чьяпас
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
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