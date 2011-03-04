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Расписание матчей
Каракас - Унион Эспаньола
Каракас - Унион Эспаньола: обзор матча 04 марта 2011
Каракас
04.03.2011, пятница, 04:30
Кубок Либертадорес, 2 тур
2 : 0
Завершен
Унион Эспаньола
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Статистика матча Каракас - Унион Эспаньола
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0
0
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0
0
Матчи команд
Каракас
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Каракас
0 : 3
31.07.2026
Санта-Фе
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Санта-Фе
2 : 0
24.07.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 5 тур
Расинг Клуб
2 : 2
22.05.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 4 тур
Индепендьенте Петролеро
2 : 3
06.05.2026
Каракас
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
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Унион Эспаньола
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2024.05.10 11:00
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21 мая
Вылетевший из РПЛ «Сочи» выкупил игрока за 900 тысяч
2024.05.30 20:20
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Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
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