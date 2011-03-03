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Расписание матчей
Сантос - Серро Портеньо
Сантос - Серро Портеньо: обзор матча 03 марта 2011
Сантос
03.03.2011, четверг, 03:50
Кубок Либертадорес, 2 тур
1 : 1
Завершен
Серро Портеньо
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Личные встречи
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Статистика матча Сантос - Серро Портеньо
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