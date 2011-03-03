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Расписание матчей
Депортес Толима - Крузейро
Депортес Толима - Крузейро: обзор матча 03 марта 2011
Депортес Толима
03.03.2011, четверг, 01:30
Кубок Либертадорес, 3 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
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Статистика матча Депортес Толима - Крузейро
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0
0
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0
Матчи команд
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Кали
- : -
14.11.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 18 тур
Депортес Толима
2 : 1
09.11.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 17 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
03.11.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 16 тур
Депортес Толима
0 : 1
26.10.2026
Депортиво Пасто
Колумбия. Примера А, 15 тур
Агилас Дорадас
2 : 1
18.10.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 14 тур
Хагуарес де Кордоба
3 : 2
12.10.2026
Депортес Толима
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Депортес Толима
Крузейро
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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23 октября
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17 октября
«Крузейро» – «Сан-Паулу»: классика на «Минейрао» – вернет ли «Крузейро» уверенность в борьбе за 4 место
7 октября
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2025.01.22 08:13
2
«Торпедо» заберет колумбийца, которым интересовался «Краснодар»
2025.01.21 18:58
1
«Балтика» усилилась игроком сборной Сальвадора
2025.01.18 12:48
1
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2025.01.17 13:01
В российский клуб может перейти игрок из Сальвадора
2025.01.10 11:21
2
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
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«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
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