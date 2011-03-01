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Расписание матчей
Годой-Крус - Пеньяроль
Годой-Крус - Пеньяроль: обзор матча 01 марта 2011
Годой-Крус
01.03.2011, вторник, 02:15
Кубок Либертадорес, 2 тур
1 : 3
Завершен
Пеньяроль
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Статистика матча Годой-Крус - Пеньяроль
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0
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Пеньяроль
0 : 0
11.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 9 тур
Расинг М
0 : 1
05.10.2026
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