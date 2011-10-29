Спартак - Локомотив

|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|23 тур
|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61