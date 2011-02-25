Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Атлетико Хуниор - Гремио
Атлетико Хуниор - Гремио: обзор матча 25 февраля 2011
Атлетико Хуниор
25.02.2011, пятница, 05:45
Кубок Либертадорес, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико Хуниор - Гремио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
- : -
13.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
Агилас Дорадас
Колумбия. Примера А, 15 тур
Депортиво Кали
0 : 0
19.10.2026
Атлетико Хуниор
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Атлетико Хуниор
Гремио
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
«Гремио» – «Палмейрас»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
2025.07.29 11:23
«Спартаку» предложили защитника из Колумбии
2024.08.13 20:08
2
Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»
2019.07.11 07:23
5
Хавбек Диас подтвердил, что имеет предложение от «Зенита»
2019.06.30 11:25
2
A Bola: «Зенит» согласовал контракт с Диасом. Питерцы предложили зарплату вдвое больше, чем «Порту»
2019.06.29 22:59
12
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
«Гремио» – «Палмейрас»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+