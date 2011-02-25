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Расписание матчей
Эстудиантес - Депортес Толима
Эстудиантес - Депортес Толима: обзор матча 25 февраля 2011
Эстудиантес
25.02.2011, пятница, 03:50
Кубок Либертадорес, 2 тур
1 : 0
Завершен
Депортес Толима
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Таблица
Статистика матча Эстудиантес - Депортес Толима
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0
0
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0
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Кали
- : -
14.11.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 18 тур
Депортес Толима
2 : 1
09.11.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 17 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
03.11.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 16 тур
Депортес Толима
0 : 1
26.10.2026
Депортиво Пасто
Колумбия. Примера А, 15 тур
Агилас Дорадас
2 : 1
18.10.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 14 тур
Хагуарес де Кордоба
3 : 2
12.10.2026
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