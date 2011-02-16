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Расписание матчей
Депортес Толима - Гуарани
Депортес Толима - Гуарани: обзор матча 16 февраля 2011
Депортес Толима
16.02.2011, среда, 01:30
Кубок Либертадорес, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гуарани
Матч
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Таблица
Статистика матча Депортес Толима - Гуарани
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Кали
- : -
14.11.2026
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09.11.2026
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03.11.2026
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18.10.2026
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