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Расписание матчей
Велес Сарсфилд - Каракас
Велес Сарсфилд - Каракас: обзор матча 16 февраля 2011
Велес Сарсфилд
16.02.2011, среда, 01:30
Кубок Либертадорес, 1 тур
3 : 0
Завершен
Каракас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес Сарсфилд - Каракас
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0
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0
0
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
- : -
23.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Ланус
0 : 0
12.10.2026
Велес Сарсфилд
Каракас
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Каракас
0 : 3
31.07.2026
Санта-Фе
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Санта-Фе
2 : 0
24.07.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 5 тур
Расинг Клуб
2 : 2
22.05.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 4 тур
Индепендьенте Петролеро
2 : 3
06.05.2026
Каракас
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