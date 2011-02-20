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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лейтон Ориент - Арсенал
Лейтон Ориент - Арсенал: обзор матча 20 февраля 2011
Лейтон Ориент
20.02.2011, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Арсенал
88'
Ж. Техо
54'
Т. Росицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лейтон Ориент - Арсенал
ГОЛ! 1:1!
Ж. Техо
Травма
С. Скиллачи
Желтая карточка
Э. Винг
Замена
Ж. Техо
️️️️
А. Ревелл
Желтая карточка
Н. Денилсон
ГОЛ! 0:1!
Т. Росицки
Пас отдал
Н. Бендтнер
Травма
Н. Денилсон
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Крoу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
32
Джэйми Джонс
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
4
Бен Чорли
ЦЗ
6
Террелл Форбс
ЦЗ
3
Эндрю Винг
ПЗ
7
Дин Кокс
ЛП
20
Джимми Смит
ЦП
15
Стив Доусон
(К)
ЦП
17
Джейсон Крoу
ЦП
9
Скотт МакГлиш
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
15
Невес Денилсон
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лейтон Ориент
12
Ли Батчер
ВР
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
25
Томми Кэрролл
ЛП
18
Жонатан Техо
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4-4-2
32
Джонс
21
Дэниелс
4
Чорли
6
Форбс
3
Винг
7
Кокс
15
Доусон
17
Крoу
20
Смит
18
Ревелл
9
МакГлиш
4-2-1-2-1
1
Альмуния
3
Санья
5
Микел
5
Скиллачи
3
Гиббс
8
Сонг
15
Денилсон
10
Росицки
32
Бендтнер
28
Аршавин
27
Шамах
18
Ревелл
18
Техо
18
Техо
18
Ревелл
17
Крoу
25
Кэрролл
25
Кэрролл
17
Крoу
18
Ревелл
40
М'Поку
40
М'Поку
18
Ревелл
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Арсенал
12
Ли Батчер
ВР
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Ли Батчер
ВР
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лейтон Ориент - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
9136 из 60355 зрителей (15%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая) "Спорт 1" 19:25 (прямая)
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