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Расписание матчей
Русенборг - Шахтер
Русенборг - Шахтер: обзор матча 04 февраля 2011
Русенборг
04.02.2011, пятница, 21:00
Copa del Sol, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
Шахтер
62'
Г. Осен
62'
Г. Осен
4'
Л. Адриано
15'
Д. Коста
27'
Г. Мхитарян
68'
Виллиан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Русенборг - Шахтер
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Виллиан
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Лаго
️️️️
С. Вангберг
ГОЛ! 2:3!
Г. Осен
Пас отдал
М. Лустиг
ГОЛ! 1:3!
Г. Осен
Пас отдал
М. Лустиг
Замена
Г. Осен
️️️️
Т. Ольсен
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Замена
Р. Худжамов
️️️️
А. Пятов
Замена
М. Ямтфалл
️️️️
Ф. Винснес
Замена
Эдуардо
️️️️
Жадсон
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
А. Кучер
️️️️
Д. Чигринский
Замена
М. Бакенга
️️️️
Р. Прица
ГОЛ! 0:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Адриано
16'
Желтая карточка
Д. Срна
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Жадсон
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
(К)
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ОП
8
Фредрик Винснес
ОП
7
Тронд Ольсен
ПП
22
Раде Прица
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-2-2
1
Эрлунд
3
Дорсин
4
Вангберг
30
Бьярсмюр
23
Лустиг
7
Хенриксен
8
Винснес
5
Скьельбред
7
Ольсен
5
Мольдскред
22
Прица
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
8
Винснес
10
Ямтфалл
10
Ямтфалл
8
Винснес
7
Ольсен
23
Осен
23
Осен
7
Ольсен
4
Вангберг
17
Лаго
17
Лаго
4
Вангберг
22
Прица
90
Бакенга
90
Бакенга
22
Прица
30
Пятов
12
Худжамов
12
Худжамов
30
Пятов
19
Чигринский
50
Кучер
50
Кучер
19
Чигринский
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
10
Жадсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Жадсон
Остались в запасе
Русенборг
Шахтер
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
26
Эрик Братен
ВР
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
26
Эрик Братен
ВР
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
Остались в запасе
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Русенборг - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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