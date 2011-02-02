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Расписание матчей
ЛДУ - Индепендьенте
ЛДУ - Индепендьенте: обзор матча 02 февраля 2011
ЛДУ
02.02.2011, среда, 03:45
Кубок Либертадорес, Финал
1 : 0
Завершен
Индепендьенте
Матч
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Статистика матча ЛДУ - Индепендьенте
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